Doğu Anadolu Bölgesi’nde 246 hektar alan yandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde son 8 ay içerisinde 58 yangının çıktığını belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, 50’si orman ve 8'i ziraat alanında çıkan yangınlarda 246 hektar alanın yanarak zarar gördüğü söyledi.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, son 8 ay içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari’de çıkan yangınlar hakkında bilgi verdi. Bölge genelinde 50’si orman ve 8'i ziraat alanı olmak üzere çıkan 58 yangında 246 hektar alanın yanarak zarar gördüğü dile getiren Çetiner, vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Elazığ başta olmak üzere 8 ilde yılın ilk sekiz ayı itibariyle toplamda 58 yangının meydana geldiğini aktaran Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerini hinterlantlında bulunduruyor. Toplam 50 adet orman, 8 adet ziraat alanı olmak üzere bölge genelinde toplamda 58 tane yangın çıkmıştır. Bu yangınlarda yaklaşık 246 hektar alan yandı. Elazığ ilinde de toplam 8 tane orman yangını meydan gelmiş 1’i de kırsal alanda olmuştur. Burada toplamda 106 hektar alan yandı. Burada yanan meşe alanlarıdır ve tamamen hayatiyetini kaybetmiyor. Yanan alanlardaki meşe ağaçlarının bir sonraki ilkbaharda tekrar sürgün verme kabiliyeti olan türden olması hasebiyle yanan alanlar tekrar canlanıyor” dedi.

Mayıs ayı ile birlikte bölge genelinde alması gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Çetiner, “Bu tedbirler kapsamında Elazığ ilinde özellikle 6 farklı noktada yangın ekiplerimiz oluşturuyoruz. 6 tane arazözümüz Elazığ’da konuşlandırdığımız noktalarda. Malatya’da 4, Bingöl’de 2, Bitlis’te 2, Van’da 1, Hakkari’de 1, Tunceli’de 1 ekibimiz var. Bunlarda 724 nöbet tutup mesai yapıyorlar. Vatandaşlar görebileceği bir duman ALO 177 hattına bildirsinler. Bu hat ücretsizdir. Yangına ne kadar hızlı müdahale edersek bizler için o kadar önemli. İlk müdahale araçlarımız 12 ile 15 dakika arasında yanan alana ulaşması halinde yangının büyümeden söndürülmesine katkı sağlıyor. Arazözlerimiz 4 çekerli ve arazi şartların uygun. Yangın ilk müdahale ekiplerimiz çok seri. Vatandaşlarımız dumanı gördüğü zaman bize haber vermesi çok önemli. Ormandaki kaçak kesimlerinde de ALO 177 hattımızı arayarak bize bilgi verebilirler. Vatandaşlar yaktıkları ateşi söndürmeden alandan ayrılmamalarını istiyoruz. Sigara izmaritlerini söndürmeden atmasınlar. Şu zamanda orman yangınlarının çıkış sebebinden biride anız yakılması. Bu konu aslında tarım alanlarına zarar veriyor. Mümkün mertebe anız yakmasınlar. Anız yakmak zaten yasak. Kontrol altında tutulamadığı zaman ormana sıçraması söz konusu” diye konuştu.

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