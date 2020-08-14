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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’dan BAL’a 3 takım

İHA

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonda Elazığ'dan Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yolspor ve Kovancılarspor yer alacak.

Elazığ’dan BAL’a 3 takım

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda Elazığ'dan Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yolspor ve Kovancılarspor yer alacak.
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig ve yerel liglerde mücadele edecek takımları belirledi. Normal statüde Bölgesel Amatör Lig’de 2 takımla temsil edilen Elazığ, yapılan girişimlerle yeni sezonda bu ligde 3 takımla mücadele edecek. Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yanı sıra Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde lider Yolspor ve en yakın takipçisi Kovancılarspor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, "Yoğun çaba ve çalışmalarımız neticesinde 20202021 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde ilimizi artık 3 takımla temsil etme hakkını almış durumdayız. İlimizde yaşanan deprem sonrasında yaralarımızı kısa süre içerisinde sararak liglerimizi devam ettirmiştik. Ancak dünya genelinde yaşanan pandemi sonrasında liglerimiz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Bilim Kurulunun tavsiye kararlarına istinaden ligler oynatılmayarak mevcut haliyle tescillendi. İlimiz 2. Amatör Küme Ligi'nden 9 takımımızı 1. Amatör Küme Ligi'ne yükselterek bir ilke imza atmış olduk. İlgili kurullarla defalarca görüşerek ilimizden ilk 4 takımın Bölgesel Amatör Lige alınması teklifinde ısrarcı olduk. Ancak yapılan istişareler sonrasında sadece ilimiz 1. Amatör Küme'de puantaj olarak ilk 2 sırada yer alan takımların Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeleri konusunda bizlere alınan karar bildirilmiştir. Yani 20202021 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde ilimizi artık 3 takımla temsil edeceğiz. Ayrıca ligde daha önceden küme düşen takımlarımız hariç, diğer takımlarımız için bu sezon küme düşme uygulaması olmayacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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