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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel haber) Elazığ İl Özel İdare’nin yeni transferleri iddialı

İHA

(Özel haber) Elazığ İl Özel İdare’nin yeni transferleri iddialı

Yeni sezonda Eurocup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde başarı hedefleyen Elazığ İl Özel İdare’nin yeni transferleri, iddialı olduklarını söyledi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon hazırlıklarına yerli transferleri ile başladı. ABD'li transferler Kalani Brown ile Chennedy Carter’in devam eden ligleri nedeniyle geç katılacağı kampta, transferler Gamze Takmaz, Sera Özelçi ve Gizem Sezer yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezonda Süper Lig'in yanı sıra Eurocup'ta da yer alacak Elazığ ekibi, günde çift idman yaparak hazırlanıyor.

Gamze Takmaz: "Avrupa hedefi için adım adım gitmemiz gerekiyor"
Elazığ’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten oyun kurucu Gamze Takmaz, "Burada son iki yılda çok iyi bir organizasyon var. Takım şehirle bütünleşmiş durumda. Seyirciler de takımı benimsemiş. Buradaki hedeflerimizin farkındayız. Geçen yılın üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Bu yıl Avrupa’da da oynayacağız. Elimizden gelen en iyi hazırlığı yapıp şehri en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Korona virüs salgınından dolayı Elazığ’ı gezemedik henüz ama daha önümüzde uzun süre var gezeceğiz. Avrupa hedefi için adım adım gitmemiz gerekiyor. İlk önce gruptan çıkmamız gerekiyor. Bunun için maç maç düşüneceğiz. Önümüze gelen her rakibi yenmeyi düşünüyoruz" dedi.

Sera Özelçi: "Avrupa’da ve Türkiye’de hedefimiz en iyi yere gelmek"
Elazığ'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren forvet Sera Özelçi, "Adana Basketbol’dan buraya transfer oldum. Alıştım diyebiliriz, burada tam bir aile ortamı var. Gelir gelmez bizi çok iyi karşıladılar ve herkes çok misafirperver. O yüzden bir sıkıntı çekmedim. Çok iyi iki tane yabancı transferimiz oldu. Daha da eklenecek. Türklerimiz de gayet iyi, tecrübeli, yetenekli. Avrupa’da ve Türkiye’de hedefimiz en iyi yere gelmek. İyi olacağını düşünüyorum, herkes çok istekli" diye konuştu.

Gizem Sezer: "Sezona bomba gibi gireceğiz"
Adana Basketbol’dan transfer edilen pivot Gizem Sezer ise, "Pandemi sürecinden geldiğimiz için biraz zor oldu bizim için ama çok iyi başladık. Sezona bomba gibi gireceğiz diyebilirim. Çünkü idmanlarımız çok iyi geçiyor. Yavaş yavaş sürece alışmaya çalışıyoruz. Elazığ’a da alıştım diyebilirim. Buranın tribünleri rakipken geldiğimizde çok iyiydi. Seyircilerinden çok iyi destek alıyor. İnşallah bu sezon bizi yalnız bırakmazlar. Umarım karar çıkar da maçlar seyircili olur. Onların destekleri bizler için çok önemli. Biz de bu süreçte devam edeceğiz antrenmanlarımıza. Avrupa’da hedefimiz iyi yerlere gelebilmek. İdmanlarımız hem Avrupa hem de Türkiye için çok çok yoğun geçiyor. Yabancılarımız da geldikten sonra bütün bir takım olarak daha iyi işler başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Nihan Demirkol: "Günde çift idman yapıyoruz"
Günde çift antrenmanlarla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan takım kaptanı Nihan Demirkol ise, "Pandemi sürecinden geldiğimiz için bir ağırlık söz konusu. En kısa sürede toparlayıp bu süreci atlatmaya çalışacağız. Tez zamanda da atlatırız çünkü iyi başladık. Böyle de devam ederse en kısa sürede tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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