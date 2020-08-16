Kuyuya düşen inek kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otlatmaya çıkartılan inek, eski inşaat alanında bulunan kuyuya düştü. Kuyuda ineğinin mahsur kaldığını gören sahibi itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen ineği kepçe yardımı ile 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.