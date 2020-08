Elazığ’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı Arızalanan aracı iterken tırın çarptığı geç adam hayatını kaybetti

– Elazığ’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, ElazığTunceli Karayolu Kovancılar ilçesinde bir balık evi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 23 DH 266 plakalı otomobil arızalandı. Arızalanan aracı H.K ile beraberindeki Muhsin Taş iterek sağ şeride yanaştırmaya çalıştı. O sırada A.K. yönetimindeki 07 ZP 920 plakalı tır, otomobile çarptı. Kazada Muhsin Taş olay yerinde hayatını kaybetti, H.K. de yaralandı.

İkinci kaza ise, ElazığBingöl karayolunun 26’ncı kilometresinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 23 EN 700 plakalı otomobil ile Almanya’dan Elazığ’a gelen Y.A. idaresindeki NEW MQ 16 yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Her iki kazada olay yerine sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. İlk kazada hayatını kaybeden Taş’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

