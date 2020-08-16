Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ElazığBingöl karayolunun 26´ncı kilometresinde meydana geldi. Yusuf Ayra yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Aslı Altunay'ın kullandığı 23 EN 700 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-08-16 22:51:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.