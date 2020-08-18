Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı

İHA

Elazığ'da korana virüse (Kovid19) yakalanarak karantinada tedavisi devam eden Enes Göktuğ Erdem, çektiği video ile yaşadıklarını anlatarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı

Elazığ'da korana virüse (Kovid19) yakalanarak karantinada tedavisi devam eden Enes Göktuğ Erdem, çektiği video ile yaşadıklarını anlatarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Bir çocuk babası Enes Göktuğ Erdem (34) aniden ateşlendi. Rahatsızlığı sonrası durumdan şüphelenerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne giden Erdem'in Kovid19 testi pozitif çıktı. Çıkan sonuç sonrası ve rahatsızlıkları nedeniyle hastanede bir hafta tedavi gören Erdem, daha sonra 14 gün evinde karantinaya alındı. Erdem çektiği video yaşadıklarını anlatarak vatandaşları uyardı.
Kovid19 rahatsızlığını yaşadığını ifade eden Enes Göktuğ Erdem, "Bir hafta hastanede tedavi gördüm. Kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı ve kas ağrıları yaşadım” dedi.

"Bir haftadır çocuğumu görmüyorum"
Öksürük ve nefes alamama gibi şikayetleri olduğunu aktaran Erdem, "Boğaz ağrıları yaşadım ve çok ağır geçirdim.Bir hafta ailemden uzak, ailemde bende uzak yaşadım. Ailem merak içinde bende acaba buradan çıkacak mıyım diye düşünerek geçirdim. Öksürük ve nefes alamama en çok yaşadığım olaylardı. Gece uykudan nefessiz kalınca uyandığımı biliyorum.Devletimizin dediği kurallara uyalım, bir birimize saygılı olalım. Sizlerden ricam, devletimizin dediklerini ciddiye alın ve uygulayın. Bu süreci yaşamamak için dikkat edin. Bir haftadır çocuğumu görmüyorum. 14 gün de karantinada kalacağım. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Allah kimseye bu virüsü vermesin, bu sıkıntıları yaşatmasın”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik sporculardan Başkan Şerifoğulları’na videolu moral
YEREL HABERLER Minik sporculardan Başkan Şerifoğulları’na videolu ...
Elazığ İl Özel İdare’nin Avrupa rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare’nin Avrupa rakipleri belli oldu
FÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Göktaş göreve başladı
YEREL HABERLER FÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Göktaş göreve başladı
Karanlıkta geçen 36 yıl 19 yaşında gözlerini kaybeden 55 yaşındaki Feride Öktan, yapabildikleriyle örnek oluyor
YEREL HABERLER Karanlıkta geçen 36 yıl 19 yaşında gözlerini kaybeden ...
Elazığ’da silahlı saldırı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı saldırı: 5 yaralı
Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı Arızalanan aracı iterken tırın çarptığı geç adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 7 ...
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Türkmen gelin, Elazığ’da döner kesip köfte yapıyor Türkmenistan’dan gelin geldiği Elazığ’da, eşinin açtığı lokantada döner kesip salçalı köfte yapan Maksad Jumamuradova erkeklere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER Türkmen gelin, Elazığ’da döner kesip köfte ...
(Özel haber) Elazığ İl Özel İdare’nin yeni transferleri iddialı
YEREL HABERLER (Özel haber) Elazığ İl Özel İdare’nin yeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X