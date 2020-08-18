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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da 182 kök kenevir ele geçirildi

İHA

Elazığ’da 182 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ’ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 182 kök keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Palu ilçesi kırsalında arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını öğrendi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arazi taraması yaptı. Ekiplerin arazi taraması sonrası dere yatağına ağaçların arasına ekilmiş 182 kök kenevir bitkisi bulundu. Kenevir bitkileri ekipler tarafından sökülerek imha edildi.
Şüphelilerin tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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