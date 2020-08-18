Elazığ'da 182 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 182 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla Palu ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Palu kırsalında düzenledikleri operasyonda, 182 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler operasyon bölgesinde imha edilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR
2020-08-18 12:32:22
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