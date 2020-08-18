Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma 3 saatte buldu

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaybolan zihinsel engelli İrfan Durak (54), 3 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.
Merkeze bağlı Yolçatı köyünde yaşayan zihinsel engelli İrfan Durak, öğle saatlerinde kayboldu. Ailesi de jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Köye gelen jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle arama çalışması başlattı. 3 saat süren arama çalışmaları sonunda, Durak, 3 kilometre uzaklıktaki Işıklıyol köyünde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen İrfan Durak, ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-08-18 17:53:23
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