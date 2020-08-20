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Okul Destek Projesiyle tanıştı, LGS’den 464 puan alarak Fen lisesine yerleşti

İHA

Elazığ'da 14 yaşındaki Batın Kırtay, Okul Destek Projesi kapsamında aldığı destekle girdiği LGS'de 464.5 puan alarak Fen lisesine yerleşti.

Okul Destek Projesiyle tanıştı, LGS’den 464 puan alarak Fen lisesine yerleşti

Elazığ’da 14 yaşındaki Batın Kırtay, Okul Destek Projesi kapsamında aldığı destekle girdiği LGS’de 464.5 puan alarak Fen lisesine yerleşti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında Türkiye genelinde yürütülen ‘Okul Destek Projesi’ ile tanışan 14 yaşındaki Batın Kırtay, LGS büyük başarı sağladı. Okul başarısının yükseltmesi adına proje kapsamında ücretsiz kurs ve çeşitli sosyokültürel etkinliklerden faydalanan Kırtay, 464.5 puanla 0,88 ‘lik dilime girerek Kaya Karakaya Fen Lisesine yerleşti.
Şuanda Akçakiraz beldesine bağlı Altınçevre Mahallesi’nde yaşayan dedesi ve anneannesine günlük işlerinde yardımcı olan Kırtay, bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmiyor. En büyük hayali İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okumak olan Kırtay, azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor.
Girdiği LGS’de yüksek puan alarak Fen Lisesi’ni kazandığını dile getiren Batın Kırtay, “ Bu sene LGS’ye girdim. Sınavda 464 puanla 0,88’lik dilime girdim. Bu sınav süreci zorlu geçti. Elazığ’da deprem oldu, sonrasında virüs geldi ve pandemi sürecinde de okullar kapalıydı. İki senedir de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında bize yardımcı oluyorlar ve onlara da teşekkür ediyorum. Elazığ’da en iyi lise olan Kaya Karakaya Fen Lisesi’ne yerleştim. Hedefim ise üniversite sınavında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmaktır. İnşallah güzel doktor adayı olarak dört sene sonra bu röportajı yine vereceğim. Köye geldiğimde, dedemlere de yardımcı oluyorum. İnekleri suluyorum, onlara ot veriyorum,her şeyi yapıyorum. Köydeyim, dersime de çalıştım” dedi.
Oğlunun başarısı ile gurur duyduğunu dile getiren Anne Ayaş, “ Bir oğlum var ve oda bu yıl Kaya Karakaya Fen Lisesi’ni kazandı. Bu süreçte ders çalışırken gerçekten çok zorlandı ama başardı. Kendisine yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Batın, zaten çalışkan bir çocuk. Evde bana da yardımcı oluyor, kahvaltı hazırlıyor. Köye geldiğimizde traktör sürüyor, sebzeleri suluyor. Çalışkan, güzel ve ahlaklı bir çocuk” şeklinde konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ise “ Gerek SED gerekse Okul Destek Projesi kapsamında birlikte olduğumuz zaman zaman maddi ve manevi desteklerimiz olan ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün burada gerçekten beni de duygulandıran bir guru tablosu var. Gencimiz büyük bir gayretle, özveriyle bu yıl Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi’ni kazandı. Bu bizi gururlandırdı. Bu çocuğumuzun nezdinde özellikle dezavantajlı durumda olan bütün gençlere, hayat her zaman düzgün gitmeyebilir ama düzgün gitmesi yönünde de bizim gayretlerimiz olmalı, diye bir mesaj vermek istiyorum. Burada en canlı örneği ile beraberiz. Biz bu süreçte de elimizden gelen destekleri vereceğiz, onunla birlikte olacağız. Bu lise sürecinden sonra da el ve gönül birliği içerisinde bu gencimizi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne öğrenci olacak göndereceğiz. Buna emek veren bu kıymetli ailesini kutluyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Elazığ Valiliği olarak da devamlı bu gencimizin arkasında olduğumuzu burada beyan ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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