Elazığ'da, gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirildi

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu kente gümrük kaçağı ayakkabıların getirileceği bilgisini edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, ayakkabıların taşındığı aracı belirledi. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta, gümrük kaçağı 1264 çift ayakkabı ele geçirildi. Ayakkabılara el koyulurken, sürücü ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-08-20 13:29:22



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