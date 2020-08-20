Hastalığına rağmen iki günde bir kitap bitiren Bedirhan örnek oluyor

Elazığ’da epilepsi hastası olan 14 yaşındaki Bedirhan Şahin, iki günde bir kitap bitirerek herkese örnek oluyor. Örnek olan Bedirhan’a Başkan Şerifoğulları’da destek olarak kitap gönderdi.

Küçük yaşlarda geçirdiği beyin kanaması sonucu epilepsi hastası olan Bedirhan Şahin, hastalığın yaşattığı tüm olumsuzluklara rağmen kitaplara olan sevgisinden asla vazgeçmedi. İki günde bir kitap bitiren Şahin’in okuma azmi yaşıtlarının yanı sıra herkese örnek oluyor. Elinde kitap kalmayan Şahin’in yeni kitap isteğine Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kayıtsız kalmadı. Başkan Şerifoğulları’nın talimatı üzerine Şahin ile iletişime geçen ekipler, ziyaret ederek istediği kitapları kendisine ulaştırdı. Belediye Konservatuvarı sanatçıları ise Şahin’e moral olması açısından evinde mini bir konser verdi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüntülü bir konuşan Bedirhan Şahin, hediye kitaplar için teşekkür etti. Başkan Şerifoğulları ise Bedirhan’a bu tempoda kitap okumaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu. Kitaplarını bitirdikçe kendisine yenilerini göndereceğini belirten Şerifoğulları, ihtiyaç duyduğu her an belediye tarafından kitap talebinin karşılanacağını kaydetti.

İlgi ve alakalarından dolayı Başkan Şerifoğulları’na teşekkür eden Anne Sadiye Ayberk, “Bedirhan 14 yaşına girdi. Bu yıl liseye geçti. Bedirhan hastalığı sebebiyle çok ağır ilaçlar kullanıyor. Kendisi bebek iken beyin kanaması geçirdi. Hastalığa bağlı nöbetleri 9 yaşında başladı. Hastalığı ilerledikçe dirençli epilepsi boyutuna geldi. Günde 10 defa nöbet geçirmeye başladı. Oğlumun tedavisi için Mersin’den Elazığ’a epilepsi pili için geldik. Eğer bulunursa Bedirhan’a pil takacaklar”dedi.

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