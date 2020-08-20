Elazığ’da satışa hazır uyuşturucu paketleri ile 1 şüpheli yakalandı

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Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, 24 içimlik paket halinde esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli N.K.’nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen araca operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, araç içerisinde ise kutulara zulalanmış 24 paket içimlik olarak kağıda sarılmış bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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