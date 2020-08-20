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Elazığ'da aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı

DHA

Elazığ'da aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 48 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.K.'yı takibe aldı. Yapılan takip sonucuyla N.K.'nın kullandığı aracı durduran ekipler yaptıkları aramada 48 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, N.K. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-08-20 18:04:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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