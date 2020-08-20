Medical Park, Elazığ İl Özel İdare basketbol takımının sağlık sponsoru oldu

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.



Medical Park Elazığ Hastanesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı ile sağlık sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular katıldı. Yapılan törende karşılıklı imzalar atılarak sponsorluk anlaşması başlatıldı.



Teknik heyetin ve sporcuların tüm sağlık ihtiyaçlarının Medical Park tarafından sponsorluk anlaşması gereği karşılanacağını belirten Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, “Avrupa’da Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etme isteğimize katkı sunan Medical Park ailesine teşekkür ediyorum. Basketbol takımı olarak hedeflerimiz çok büyük. Elazığ’ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yola çıktık. Şehrimiz bir deprem gördü. Takımımızın bu sene kazanacağı başarılarla taraftarlarımızın sporla rehabilite olmalarını ve altyapı çocuklarımızın rehabilite olmalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki şehrin tüm dinamikleriyle Elazığ’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. İmzalanan bu güzel protokolün ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’nin en yaygın sağlık kurumlarından biri olduklarını vurgulayan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ise, “Sporun ve sporcunun yanında olma şiarıyla ilimizin gözbebeği basketbol takımımızın sağlıktaki yükünü almak için buradayız. Hem teknik heyet hem de sporcularımıza alanında uzman hekim kadromuzla multidisipliner bir sağlık hizmeti sunacağız. Medical Park şubelerinin bulunduğu deplasman şehirlerinde de kendilerine bu hizmeti sunacağız. Böyle bir kadın basketbol takımının Süper Lig’de mücadele vermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Rabbim her iki taraf için de hayırlı olmasını nasip etsin. İnşallah şampiyonluklarımız daim olacaktır” diye konuştu.

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