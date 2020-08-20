Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil alt yola devrildi: 3 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyeri aşıp alt yola devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesindeki üst geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 LT 751 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyeri aşıp, alt yola devrildi. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-08-20 22:23:19
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