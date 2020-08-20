Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil alt yola devrildi: 3 yaralı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyeri aşıp alt yola devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesindeki üst geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 LT 751 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyeri aşıp, alt yola devrildi. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-08-20 22:23:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.