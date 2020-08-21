Muhtar, karantinaya aldığı köyünü köşe bucak dezenfekte ettirdi

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir köyde 10 kişinin Korana virüs (Covid19) testi pozitif çıkması üzerine köyü karantinaya alan muhtar, şimdide tüm köyü dezenfekte ettirdi.

İlçeye bağlı Ekinözü köyünde 10 kişinin Covid19 testi pozitif çıktı.Bunun üzerine muhtar Hayati Sinem, tedbir amaçlı anayol hariç tüm tali yolları toprak dökerek kapattı. Tek yol açık bırakılarak karantinaya alınan köye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı. Muhtar Sinem alınan tedbirlere ilaveten tüm köyü köşe bucak dezenfekte ettirdi.

Öteyandan camiden de Covid19 nedeniyle uyarılar yapılmaya başlandı.

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