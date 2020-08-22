Elazığ'da trafo merkezinde patlama: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhad ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde patlama meydana geldi. Olayda bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Harput Caddesi´nde otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bir kadın hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldıDHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-08-22 19:57:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.