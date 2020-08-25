Başkan Şerifoğulları,"Değerlerimizi korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Harput’un her karışıyla tarihi bir hazine olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Tarihin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle, tarihi değerlerimizi korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarih ve medeniyetler beşiği Harput’ta yapımı süren ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili ziyaretlerde bulundu.Başkan Şahin Şerifoğulları, Harput girişinde yer alan ve 19 yüz yılda Harput’un sivil mimarisini yansıtan önemli bir eser olan Sunguroğlu Konağı’nda, Ulu Camii güzergahında yer alan tarihi 5 ev ile Osmanlı mimarisine uygun olarak 1634 yılında inşa edilen Hoca Hamamı’nda incelemelerde bulundu, Cam Seyir Terası Projesi’ninin yapımını da yerinde gördü.

İç tefrişatı devam eden konağın, çalışmaların tamamlanmasının ardından Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu olarak hizmet sunacağını dile getiren Başkan Şerifoğulları, Harput’un girişinde yer alan 5 tarihi evin konuk evi olarak düzenleneceğini, Hoca Hamamı'nında Müze olarak turizme kazandırılacağını aktardı.

Harput’un turizm potansiyeline değere katacak Cam Seyir Terası Projesi’ne ilişkin bilgi veren Şerifoğulları,"Toplam 5 bin 800 metre karelik alanda hayata geçirilen proje kapsamında Balakgazi Parkı üzerine inşa edilecek cam seyir terası, sunacağı eşsiz görsel şölen ile Harput turizmine değer katacak"diye konuştu.

Harput Mahallesi ile güneyinde yer alan Huseynik Mahallesi arasında ulaşım sağlayan tarihi yolun turizme kazandırılması için yürütülecek çalışmaları da değerlendiren Şerifoğulları,tarihi süreçte kervanların kullandığı ve türkülere konu olan yolun, yapılacak rekreasyon çalışmalarıyla yeniden eski cazibesine kavuşacağını, Harput turizminin canlanmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Son olarak Harput eteklerinde yer alan Örtmek Vadisi'ni gezen Şerifoğulları, doğal güzelliğiyle ön plana çıkan vadinin gerçekleştirilecek rekreasyon çalışmalarıyla piknik alanı olarak düzenleneceğini kaydetti.

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