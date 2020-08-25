Elazığ depreminde hasar gören 18 köyde konut yapımı sürüyor



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hasar gören 18 köyde, TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımı devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. TOKİ tarafından Elazığ'daki, 18 köyde 265 konutun yapım çalışmaları 2 ay sonra tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor. Konutların inşa edildiği köylerden olan Değirmenönü köyünde incelemede bulunan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 18 köyde 265 konutun inşa çalışmasının sürdüğünü söyledi. Konutların 90 metrekare olarak yapıldığını söyleyen Vali Yırık, "İnşallah vatandaşlarımız deprem sonrası meydana gelen bu mağduriyetlerini bu güzel konutlarda, devletimizin büyük bir şefkat eli ile yapmış olduğu, yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda buradaki konutlarına yerleşecekler. Vatandaşımız öteden beri gelen yaşamlarına devletimizin yapmış olduğu çağdaş konutlarla birlikte beraberinde bulunan hayvanları var ise onları da barındırabilecek. Bugün geldiğimiz noktada konutlarımızın yüzde 80'e yakın bir oranda bittiğini görüyoruz. En fazla 2 aylık bir süreçte bu konutlarımızın hak sahiplerine tevdi edileceğini düşünüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-08-25 17:52:40



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