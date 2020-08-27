Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi İtfaiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAS 933 plakalı otomobil ile 34 EE 0463 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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