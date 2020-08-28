Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi,2 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığPertek Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AT 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.