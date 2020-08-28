Elazığ'da kaybolan 20 küçükbaşı jandarma buldu

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaybolan 20 küçükbaş, jandarma ekiplerinin 8 saatlik arama çalışmaları sonucunda bulunarak, sahibine teslim edildi.
Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde yaşayan Hasan Alan, 20 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarmaya ihbarda bulundu. Dün akşam saat 21.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında, saat 05.00'te 20 küçükbaş, Beydeğirmeni köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulunarak, sahibi Alan'a teslim edildi. Hayvanlarını sağ salim teslim alan Alan, ekiplere teşekkür etti.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-08-28 11:24:09
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