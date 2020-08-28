Elazığ'da son bir haftada, 30 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin son bir haftada yaptığı çalışmada 75'i aranan 150 şüpheli yakalandı, 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde son bir hafta içerisinde bir çok uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 75 aranan şahıs yakalandı. Ekipler aynı zamanda bir hafta içerisinde müdahale ettiği olaylarda da 75 şahsı gözaltına alındı. Toplamda 150 şahıs hakkında işlem yapan ekiplerin adliyeye sevk ettiği şüphelilerden 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin müdahale ettiği olaylarla ile uygulamalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet bıçak, bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.Ayrıca uygulamalarda kumar oynatılan 1 işletme ile kumar oynayan 7 şahsa yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Öteyandan kayıp olarak aranan 12 kişinin ise bulunarak ailesine teslim edildiği belirtildi.

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