Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı

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Elazığ’da bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar çevreyi sardı, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltık sokakta bulunan bir lokanta da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın baca kısmında çıkan dumanlar biranda çevreyi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 3 ekip gelerek, yangına müdahale etti.

Baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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