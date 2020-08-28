Elazığ'da lokantanın bacasından çıkan yangın, kontrol altına alındı

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi'nde çıktı. Sarısaltuk sokaktaki lokantanın bacasında henüz belirlenemeyen neden çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın söndürme aracıyla olay yerine gelen itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak, büyümesini önledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-08-28 20:05:53



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