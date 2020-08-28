Elazığ'ın Okçular köyü karantinaya alındı

Ahmet ÇÖTELİ/KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyü, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde koronavirüs vakası tespit edilmesiyle karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınan Okçular köyü giriş ve çıkışları kapatılırken, filyasyon ekipleri de test uygulamaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Kovancılar Ahmet ÇÖTELİ
2020-08-28 20:47:08
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