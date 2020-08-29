Elazığ Karakoçan FK’ya, Medical Park Hastanesi sağlık sponsoru oldu

Medical Park Elazığ Hastanesi, TFF 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’ne sağlık sponsoru oldu.

Medical Park Elazığ Hastanesi, TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile sağlık sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Hastanede düzenlenen imza törenine, Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız,Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Kulüp Başkanı Tuncay Kaymak ile 2. Başkan Serkan Gündoğdu’nun katılımıyla sağlık sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşan Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız,"Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile sağlık sözleşmesi imzalamak için buradayız. Sporun sporcunun sağlığının yanında olan Medical Park Hastanesi Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından bir tanesidir. Takım, teknik heyet, sağlık çalışanları 2020 2021 sezonunda hastanemizden ücretsiz faydalanabilecekler. Bu sezon sağlık alanındaki konularda yanında olacağız. Herkes için sağlık sloganı ile hareket eden hastanemiz, şehrimizin güzide kulübü Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nünde yanındadır. Aramızdaki sağlık sözleşmesinin hem hastanemize hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Tuncay Kaymak ise , “Medical Park Elazığ Hastanesi ile forma kol sponsorluğu ile sağlık anlaşması imzalamış bulunmaktayız. Öncelikle Genel Müdür Mahmut Yıldız bey olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum. Sporun, sporcunun yanında olan Medical Park Hastanesi ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık . Her iki taraf içinde hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kulüp 2. Başkanı Serkan Gündoğdu’da anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni etti.

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