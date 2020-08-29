Deprem hasarlı boş apartmanın çatı katında yangın

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da depremin ardından oluşan hasar nedeniyle tahliye edilen 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, İzzetpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıktı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar tespit edilmesinin ardından tahliye edilen 5 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, 3 yangın söndürme aracıyla olay yerine gelen itfaiye, söndürme çalışması başlattı. Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Polis, yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlattı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-08-29 16:14:52
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