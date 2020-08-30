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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor’da 4 futbolcu sakatlandı

İHA

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Elazığspor'da 4 futbolcu sakatlandı.

Elazığspor’da 4 futbolcu sakatlandı

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Elazığspor’da 4 futbolcu sakatlandı.
TFF 2. Lig’de transfer yasağını kaldıramayan ve mevcut futbolcularla Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Elazığspor’da 4 oyuncu sakatlandı.Takım kaptanı Kadir Bekmezci’nin sağ üst adalesinde zorlanmaya bağlı kontüzyon olduğu, kanat oyuncu Cengizhan Akgün’ün sağ üst adalesinde yırtık şüphesi, Muhammed Düzgüner’in diz posteromedialinde çatlak şüphesi ve kaleci Okan Aytekin’in de omuz akromiyoklavikular eklemde problemi olduğu, kuvvetlendirme çalışmalarına başladığı Elazığspor sağlık ekibince bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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