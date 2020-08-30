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Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Elazığspor’da 4 futbolcu sakatlandı.

TFF 2. Lig’de transfer yasağını kaldıramayan ve mevcut futbolcularla Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Elazığspor’da 4 oyuncu sakatlandı.Takım kaptanı Kadir Bekmezci’nin sağ üst adalesinde zorlanmaya bağlı kontüzyon olduğu, kanat oyuncu Cengizhan Akgün’ün sağ üst adalesinde yırtık şüphesi, Muhammed Düzgüner’in diz posteromedialinde çatlak şüphesi ve kaleci Okan Aytekin’in de omuz akromiyoklavikular eklemde problemi olduğu, kuvvetlendirme çalışmalarına başladığı Elazığspor sağlık ekibince bildirildi.

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