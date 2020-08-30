30 Ağustos'un 98'inci yılında, 98 Kızılay gönüllüsünden kan bağışı



Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Kızılay'da gönüllü olarak görev yapan 98 kişi, 30 Ağustos zaferinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle, kan bağışında bulundu.

Elazığ´da, 30 Ağustos zafenin 98'inci yılı koronavirüs önlemleriyle kutlandı. Türk Kızılayı'nda gönüllü olarak çalışan 98 kişi ise kan bağışında bulunarak, farklı bir etkinliğe imza attı. Farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulunan gönüllüler, tüm vatandaşları da kan vermeye davet etti. Elazığ Kızılay Şubesi Başkanı Rahman Kızılkaya, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, "Zaferin 98'inci yılı olması nedeniyle gençlik kollarımız ve gönüllerimiz ile beraber 98 genç arkadaşımız bugün kan bağışında bulundu. Bize bu toprakları vatan kılan ecdadımıza, atalarımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyorum" dedi.

Kızılay gönüllüsü Özlem Ataş da, "98 gönüllü arkadaşımızla kan bağışında bulunuyoruz. Bütün Elazığ halkını, öğretmenevi önünde kan bağışı yapmak üzere bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR

2020-08-30 16:05:26



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