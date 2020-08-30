Elazığ’da Covid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

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Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karataş köyü korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina altına alındı.

Palu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”Korona virüsün vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Karataş köyümüzde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

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