Bomba korkusu yaşatan sırt çantasından kıyafet çıktı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bank üzerine bırakılan sırt çantası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.
Gece yarısı, Gazi Caddesi üzerindeki bankta sahipsiz bir sırt çantası olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı, çantayı kontrollü olarak fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-08-31 09:26:30
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