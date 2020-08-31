Tırın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

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Elazığ’da bisikletle, tırın çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Palu ilçesine bağlı Gömeçbağlar köyü yol ayrımında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Hamza Umutlu (13) bisikletiyle tali yoldan ana yola çıktığı sırada Elazığ istikametine seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki 23 BP 341 plakalı tırla çarpıştı. Kazada Umutlu, olay yerinde hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Umutlu’nun cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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