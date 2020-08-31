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ilk ders yılı zili okullarda öğrencisiz çaldı Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle öğrencisiz sembolik zil ile başladı

İHA

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 20202021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle öğrencisiz sembolik zil ile başladı.

ilk ders yılı zili okullarda öğrencisiz çaldı Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle öğrencisiz sembolik zil ile başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 20202021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle öğrencisiz sembolik zil ile başladı.
Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla 20202021 Eğitim ve Öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Elazığ’da da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu, Şehit Hüseyin Göral İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Faruk Demir İlkokulunda yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle program düzenlendi. Düzenlenen programda İstiklal Marşı okundu, öğretmenlerin katılımıyla sembolik zil çalındı.
Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle uzaktan eğitimin bugün itibariyle başladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Öğretmenlerimiz, okul idarelerimiz ve bizler tüm hazırlıklarımızı yaparak 18 Eylül 2020 tarihine kadar uzaktan eğitimimizi devam ettireceğiz. İlimizde EBA destek noktaları açıldı. İnternete ve televizyon erişimi olmayan çocuklarımız buralardan eğitim ve öğretimlerini alacaklar. Okullarımızda da tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Özellikle hijyen konusunda öğretmenlerimize yönelik olarak bilgilendirme ve bilinçlendirmeler yapıldı. İş güvenliğimiz ve sağlığımız tarafından tüm okullarda çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de ki okullarımızda 2 binin üzerinde iş güvenliği ve sağlığı elemanı yetiştirildi bunlardan 15 tanesi ilimizde. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye patent enstitüsü tarafından temiz okul kapsamında bu belgeler verilecek. Tüm kurallara uygun olarak Elazığ’ımızda inşallah bu görünmez kaza ve virüsten ayın 18’den itibaren kurtulmuş oluruz" dedi.
Tüm okullarda da yüz yüze eğitim başlamasın temennisinde bulunan Gürtürk, "O zamana kadar tüm alt yapı çalışmaları bittikten sonra 21 Eylül 2020 tarihinde eğitim ve öğretime başlamak. Velilerimizden şunu istirham ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka çocuklarımızı uzaktan eğitime yönlendirmeleri. Bizim Milli Eğitim Müdürlüğü sayfalarında ve okullarımızın sayfalarında bu tarihler arasında yapılacak olan uzaktan eğitim programları yayınlandı. Çocuklarımız mutlaka okula geliyormuş gibi hazırlanıp dersin başına geçmeli. Çocuklarımız tüm imkanlarını kullanarak güçlendirmeleri ve yönlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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