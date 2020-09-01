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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, A.B. isimli kişi, tarlasında ektiği Hint kenevirlerini sularken, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla A.B.'nin Hint keneviri ekimi yaptığını belirledi. Ekipler, A.B.'in adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.B., tarlasına ektiği Hint kenevirlerini sularken, suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 313 kök Hint keneviri ve 10 gram esrar ele geçirilirken, A.B. ise gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-01 11:48:51



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