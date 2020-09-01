Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Tunceli'de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu Elazığ'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ronya Engin'i yılan soktu, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yılanın soktuğu kız çocuğu ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Engin, yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cansız bedeni hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere ilçeye götürüldü.

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