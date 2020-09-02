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Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ,Malatya ve Tunceli için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptığı.

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ,Malatya ve Tunceli için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptığı.
Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Bölge genelinde hava parçalı bulutlu Malatya kuzey doğusu, Elazığ kuzey batısı, Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette,öğle saatlerinden sonra Elazığ,Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi.
Ayrıca, mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle saat:11.00 ile 16.00 arasında yaşlı, kronik rahatsızlığı olanlar ile çocukların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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