Elazığ'da inşaatları hedef alan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da jandarma ekipleri, inşaat alanlarından çatı kurşun çinkoları çalan 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, kentte, inşaat alanlarından çatı kurşun çinkoların çalındığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma yaptı. Timin yaptığı çalışmada, şüphelilerin M.A. (29) ile R.Ç.(21) olduğu belirlendi. Takibe alınan 2 şüpheli, tekrar aynı şekilde inşaattan kurşun çinkoları söküp götürürken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Şüphelilerden toplam da 40 kilogram kurşun çinko ele geçirildi.Ele geçirilen kurşun çinkolar inşaat sorumlusuna teslim edildi.

Öteyandan 2 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.