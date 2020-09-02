Elazığ'da inşaat hırsızları suçüstü yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, inşaatta 2 şüpheli, çinko çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT), bir inşaatta yapılan hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, inşaatta yaptıkları incelemede M.A. ile R.Ç.'yi kurşun çinko çaldıkları sırada suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından kurşun çinkoya el konulurken, M.A. ile R.Ç. gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-02 12:46:08



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