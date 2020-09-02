Elazığ'da, çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, çalıştığı inşaatın çatı katından düşen Hanifi Aydın (52), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yemişlik Mahallesi´nde meydana geldi. 5 katlı inşaatın çatı katında çalışan Hanifi Aydın, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Aydın'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hanifi Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın ölüm haberini alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-02 15:54:02



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