Elazığ 112 Acil Komuta Merkezi, yeni telsiz sistemine geçti

Elazığ 112 Acil Komuta Merkezi, analog sistemden yeni sayısal telsiz haberleşme sistemine geçti.

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşmeyi sağlamak üzere “Yeni Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi” kuruldu.3 milyon TL'nin üzerinde bir kaynakla kurulan yeni sistem sayesinde kesintisiz haberleşme sisteminin sağlandığı kaydedildi.

Komuta merkezinin daha önce analog telsiz sistemi ile haberleşme sağladığını anımsatan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat," Bölgenin ve ilimizin coğrafik doğa koşullarından kaynaklı olarak haberleşme sisteminde zaman zaman sorunlar yaşanabilmekteydi. Şehrimizin 17 ayrı bölgesine çok titiz çalışmalar sonrasında kurulan siteler sayesinde her türlü acil ve afet durumu hallerinde 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşmeyi sağlayacak sistem tamamlanıp hizmete başladı. Bu sayede 112 Komuta Kontrol Merkezimize gelen acil çağrılara, ekiplerimiz çok daha hızlı reaksiyon göstererek ulaşacak ve ambulanslarımız ilimiz sınırları içerisindeki hiçbir olumsuz coğrafik şartlardan etkilenmeden haberleşmelerini sürdürmeye devam edebileceklerdir” dedi.

Prof. Dr. Polat, yeni sayısal telsiz haberleşme sisteminin Aselsan tarafından tamamen milli ve yerli imkanlarla üretildiğini de aktardı.

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