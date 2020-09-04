Elazığ'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi 

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Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 'Sağlık için, hepimiz için' kampanyası kapsamında kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimi Elazığ'da sabah saatlerinde Vali Yardımcısı Mahmut Şener'in katılımıyla başlatıldı. Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın da katılımıyla, Vali Fahribey Caddesi'nde yapılan koronavirüs denetimlerinde iş yerlerinde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallara uyulması için vatandaşa uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR

2020-09-04 12:58:57



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