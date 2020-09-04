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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

İHA

Elazığ'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Meteorolojinin sıcak hava dalgası uyarısının ardından Elazığ'da termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sıcak hava dalgası, Elazığ'da da etkili oluyor. Hissedilir derecede artan sıcaklar, vatandaşları etkilerken termometreler bugün 45 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkan vatandaşlar, gölgelik alanları tercih ederken Covid19 nedeniyle maske takanlar da sıcak havadan dolayı zorlandıklarını aktardı. Meteoroloji ise bugün için Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman ve Malatya için sıcak havanın mevsim normalleri üzerinden 3 ile 6 derece fazla olduğunu aktardı. Özellikle sıcak hava dalgası nedeniyle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkat etmesi istendi.
Şu anda hissedilir derecede sıcaklık olduğunu belirten Hüseyin Güzel, “Çarşının da hafif seyrek olmasından görünüyor. Mevsimlerde artık hem aşırı soğuk hem aşırı sıcak. İkisinin arasındaki derece farkının artması sorun. Her mevsimin kendisine göre güzel yönleri var. Allah yardımcımız olsun. Bu sıcakta da yaşlılarımız dışarı çıkmasın. Gençlerde güneşin dik geldiği zamanlarda evde kalsınlar” dedi.
Sıcakların bu sene Elazığ’da çok fazla olduğunu belirten Ahmet Alan, “Fazla olması bizi etkiliyor. Covid19 sebebiyle maskeyi de çıkartamıyoruz. Ama maalesef takmak zorundayız ve sıcaklarda zor oluyor. Genelde iş yerinden çıkmamaya çalışıyoruz. Bir yere giderken araçla gitmeye çalışıyoruz. Bu sıcaklarda tansiyon ve kalp hastası olan mutlaka etkilenir. Benim tavsiyem dışarı çıkmamalarıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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