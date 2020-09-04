Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, hareket halindeyken bir anda alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Malatya yönüne giden sürücünün ismi belirlenemeyen 44 ABH 210 plakalı kamyonet, bir anda alev aldı. Kamyonete çıkan yangın üzerine ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-04 20:44:57



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