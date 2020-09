"Grip aşısını herkes yaptırabilir" Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Affan Denk: "Grip aşısını başta risk grubundakiler olmak üzere herkes yaptırabilir” "Özellikle yaşlı hastalarda pnömokok (zatürre) aşılarının yapılması önemli"

Grip aşılarının sonbahar aylarında yapılmasını önererek herkesin yaptırabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Affan Denk, özellikle korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle risk grubunda bulunanları uyararak tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala aşısı bulunmayan Covid19 için zatürre aşısının önemine dikkat çekti.

Medical Park Elazığ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Affan Denk, 39 Eylül ‘Halk Sağlığı Haftası’ nedeniyle açıklamalarda bulundu. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile ilgili bilgiler paylaşan Uzm. Dr. Affan Denk, sonbahar mevsiminde grip aşısının önemine dikkat çekti. Covid19 salgınına karşı henüz bir ilaç veya tedavi yönteminin geliştirilmediğini ifade eden Uzm. Dr. Denk, özellikle ölüme kadar götüren zatürre hastalığına karşın pnömokok (zatürre) aşısını önerdiklerini belirtti.

39 Eylül’ün Sağlık Bakanlığının önerisiyle ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlandığını anımsatan Uzm. Dr. Affan Denk, sağlık çalışanları başta olmak üzere özellikle kronik hastaların ve kanser hastalarının her yıl grip aşısı olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Bizler de bu vesileyle aşılara değinmek istedik. Özellikle mevsimsel olarak grip aşılarının sonbahar aylarında ve grip sezonu boyunca yapılmasını öneriyoruz. Grip aşılarının en ideal olarak yapılması önerilen dönem Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başlarıdır. Grip aşısını risk grubunda olan kişiler başta olmak üzere isteyen herkes yaptırabilir. Yani 6 aydan büyük herkes grip aşısı olabilir. Risk grubunda olan sağlık çalışanları, gebeler, kronik hastalığı olanlar (kronik akciğer hastalığı olanlar, astım gibi hastalığı olanlar), kronik böbrek yetmezliği ve kronik ciğer hastaları, diyabet, hipertansiyon, ümmin yetmezliği baskılanmış kişiler, özellikle kanser hastaları ve HİV hastalarının grip aşısıyla her yıl aşılanmasını öneriyoruz” dedi.

Covid19'e karşı zatürre aşısının önemli olduğunun altını çizen Denk, “Malum şu an Covid19 salgını dönemindeyiz. Yine özellikle zatürre aşıları gündemde. 65 yaş ve üstü olmak üzere risk grubunda olan kişilere özellikle dalağı alınan splenektomi (dalağın çıkartılması) hastalara ve yine üstte saydığımız kronik hastalığı olan kişilere zatürre aşısını öneriyoruz. Özellikle Covid19 geçiren kişilerde alınan enfeksiyonun üzerine zatürre enfeksiyonu da eklenirse, hastalık bu hastalarda daha ciddi seyrederek ölüme sebep olabilir. Bu nedenle birçok kişide olduğu gibi özellikle yaşlı hastalarda pnömokok aşılarının yapılması önemli” diye konuştu.

