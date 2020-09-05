Traktöre yük treni çarptı: 1 yaralı

Ahmet ÇETELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, demiryolundan geçmek isteyen Sedat Gür'ün (45) kullandığı traktöre yük treni çarptı. Kazada, Gür yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Handkendi mevkisinde meydana geldi. Sedat Gür, sürücüsü olduğu traktör ile demiryolundan geçmeye çalıştı. Ancak traktöre Malatya'dan Elazığ'a giden yük treni çarptı. Kazada, traktör 25 metre sürüklenip, ters döndü. Yaralanan Gür, ihbar üzerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gür'ün hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-05 17:20:29
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