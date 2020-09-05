Elazığ’da yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Elazığ’da bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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