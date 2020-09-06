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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi

İHA

Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi

Elazığ'da 17 yaşındaki fiziksel engelli Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini, Mehmetçik gerçekleştirdi.
Fiziksel engelli Rojda Yıldız, ailesiyle birlikte Meşeli köyü feribot iskelesini gezdiği sırada jandarma ekiplerini görerek sevinçten heyecanlandı.Aile, ekiplere çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini ve askeri üniforma giyme hayalinin olduğunu söyledi.Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Rojda’nın hayalini gerçekleştirmek ve mutluluğuna ortak olmak için askeri üniforma hazırlayıp sürpriz yaptı.Üniformayı giyen Rojda’nın mutluluğu gözlerinden okunurken, aile de jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Rojda ile hayalini gerçekleştiren jandarma ekipleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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